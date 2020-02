Brescia-Napoli, Allan torna tra i convocati di Gattuso

Allan torna tra i convocati del Napoli che venerdì sera affronterà il Brescia: era stato escluso dalla trasferta di Cagliari.

Pace fatta tra Gennaro Gattuso e Allan: il centrocampista brasiliano figura tra i convocati del che venerdì sera sfiderà il al 'Rigamonti' nell'anticipo della 25esima giornata di .

L'ex era stato escluso dalla trasferta di a causa di un atteggiamento tenuto in allenamento che non era piaciuto al tecnico partenopeo, il quale aveva deciso di lasciarlo a casa. In settimana sono arrivate le scuse del giocatore e la conseguente chiamata.

Nella conferenza stampa della vigilia, Gattuso ha spiegato il motivo della scelta di tornare a puntare nuovamente su Allan dopo le recenti tensioni.

"Con Allan tutto a posto, avevo detto che non avrei portato rancore e così è stato. E' finita là, lui è un giocatore come tutti gli altri e pretendo il massimo impegno. Ci siamo guardati negli occhi e ho visto un professionista che si è rimesso a disposizione della squadra, si è allenato bene".

Recuperati Milik e Lozano, restano a casa invece Llorente e Koulibaly che nei giorni scorsi non si sono allenati per colpa di una sindrome influenzale. Peraltro il senegalese ha ancora un edema che non gli permetterà di essere a disposizione per l'andata degli ottavi di finale di contro il .