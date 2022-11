Brasile di ferro: zero tiri in porta subiti nei primi due incontri

I verdeoro si sono affidati alla coppia Marquinhos-Thiago Silva, fin qui la migliore del Mondiale. Qualità in attacco e forza collaudata in difesa.

Candidata come Francia ed Argentina al titolo Mondiale. Da mesi si parla del Brasile come una delle favorite per la vittoria della Coppa del Mondo 2022, attualmente in corso in Qatar. Dopo le ultime deludenti edizioni, i verdeoro puntano al sesto trofeo. Non solo grazie alla qualità in attacco, ma anche grazie ad una difesa bunker.

Sei punti e zero reti subite nei primi due incontri per il Brasile di Tite, che punta su Thiago Silva e Marquinhos come centrali, con lo juventino Bremer in panchina. Una coppia che ha giocato per anni insieme ai tempi del PSG, senza sbavature. Oliata, confermata e promossa.

Anche perchè i dati del Brasile non si fermano solamente alle zero reti subite, ma alle zero conclusioni nello specchio di Serbia prima e Svizzera poi.

Casemiro perfetto davanti alla difesa - ma anche decisivo con il goal del secondo match ai Mondiali - esterni pronti ad aiutare i centrali nelle avanzate avversarie.

L'ultima squadra a riuscirci nell'ultimo cinquantennio - come rivelano i dati Opta - è stata la Francia del 1998, Campione del Mondo per la prima volta grazie ad una difesa senza spifferi, con reti subite solamente contro Danimarca (2-1) e Croazia (2-1) nell'intero cammino della Coppa del Mondo.

Nel terzo e ultimo match dei gironi il Brasile proverà a conquistare il primo posto contro il Camerun, dopo aver strappato il passaggio del turno matematico. Tentando di confermare una difesa al top e dare nuova fiducia alla squadra in vista degli ottavi.