Il Bournemouth molla Zaniolo: accordo vicino per Traoré, 30 milioni al Sassuolo

Il club inglese cambia obiettivo in attacco, dopo i tentennamenti del calciatore della Roma: la stessa cifra proposta va ai neroverdi.

La questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo ha tenuto banco e terrà banco fino alla fine della sessione invernale di calciomercato: anche perché si riducono, col passare del tempo, le opzioni a disposizione del giocatore della Roma.

Una, concreta, riguardava com'è noto il Bournemouth che, dopo aver rispettato la richiesta del club giallorosso per l'acquisto del cartellino, si è trovato di fronte il muro caratterizzato dai rifiuti del calciatore.

Zaniolo, infatti, ha rifiutato almeno due proposte per il trasferimento in Premier League: questo ha spinto il club inglese a guardare altrove, rimanendo comunque in Italia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bournemouth sarebbe vicino all'accordo per l'acquisizione di Hamed Traoré, attaccante del Sassuolo classe 2000.

Ci sarebbe già l'intesa tra le parti, giocatore compreso, con visite mediche fissate per l'ultimo giorno di mercato: al club neroverde andranno circa 30 milioni complessivi.

La stessa cifra, o quasi, che il Bournemouth avrebbe destinato alle casse della Roma qualora Nicolò Zaniolo avesse accettato la proposta: altre incognite sul suo futuro.

Al suo posto il Sassuolo ha scelto Nedim Bajrami, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo dall'Empoli, club che lo ha portato in Italia e fatto esordire in Serie A.