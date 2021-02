Borussia Dortmund, Marco Rose è il nuovo allenatore: lascerà il Gladbach a fine stagione

Il Borussia Dortmund è pronto a svoltare nettamente pagina in vista della prossima stagione. La squadra giallonera sarà affidata infatti a Marco Rose, attuale tecnico del Borussia Mönchengladbach, che ha annunciato ufficialmente l'addio.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO