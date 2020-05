Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: una perla di Kimmich decide il Klassiker

Un pallonetto del centrocampista del Bayern decide la sfida al vertice della Bundesliga: il Dortmund scivola a -7, Meisterschale verso la Baviera.

La giocata del campione, del fuoriclasse, per spostare l'equilbrio e indirizzare il Meisterschale verso . Un pallonetto di Joshua Kimmich decide Der Klassiker in favore del : nel silenzio del Westfalenstadion passano i bavaresi, sconfitto 0-1 in casa e ora a -7 dalla squadra di Flick, sempre più cannibale.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1: RIVIVI IL LIVE

Una vittoria maturata nel secondo tempo, dopo una prima frazione in nome dell'equilibrio. Il Dortmund rinuncia a Sancho e Can dal 1' confermando l'undici delle ultime due uscite, ma non ad osare: Boateng, recuperato dopo l'acciacco in settimana, mura due volte Haaland nel primo tempo. Si ripeterà nella ripresa. Gli uomini di Favre aggrediscono la partita, quelli di Flick la aspettano cercando di non rischiare troppo. Difendendosi quasi in dodici, perché i recuperi di Alphonso Davies valgono per due: alla mezz'ora il più impressionante, togliendo ad Haaland la grande chance dell'1-0.

L'equilibrio dura fino al 43', quando Joshua Kimmich dal limite vede Bürki leggermente avanti ("Lo avevamo notato prima della gara, spesso sta lontano dalla linea", spiegherà) azzarda la giocata: pallonetto delizioso che il portiere svizzero riesce solo ad accarezzare, ma non a togliere dalla porta. 0-1 e partita che cambia.

All'intervallo Favre si gioca le carte Sancho e Can al posto di Delaney e Brandt. I cambi non sortiscono l'effetto sperato. Tutt'altro: anche senza Thiago, forse il suo uomo migliore nella gestione della palla, il Bayern è in totale controllo e fiducia. E lo rimane per tutta la ripresa.

Gli assalti alla porta di Neuer vengono tutti respinti con perdite, anche se il portiere e capitano del Bayern è costretto a un solo intervento davvero difficile, su un sinistro di Dahoud da fuori. Per il resto, la sua linea regge. L'attacco del Dortmund spara a salve e finisce per alzare bandiera bianca. Finisce 0-1, Borussia a -7. A sei giornate dal termine, il Bayern allunga le mani sull'ottavo Meisterschale consecutivo.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

Marcatori: 43' Kimmich

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek (80' Götze), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud (85' Witsel), Delaney (46' Can), Guerreiro; Hazard, Brandt (46' Sancho); Haaland (72' Reyna). All. Favre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (85' Hernandez), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (73' Perisic), Gnabry (87' Martinez), Müller; Lewandowski. All. Flick

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: Hummels, Müller, Dahoud, Davies

Espulsi: -