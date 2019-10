Bonucci sicuro: "A Milano vedremo una grande Juventus"

Leonardo Bonucci promette una Juventus battagliera a San Siro contro l'Inter: "I nerazzurri hanno grandi giocatori, questa squadra è la mia famiglia".

Poco più di quarantotto ore e l'attesa spasmodica finirà: - non è solo una semplice partita ma molto di più, tra due squadre divise da due punti in classifica e con una storia completamente contrapposta, da sempre motivo di grande rivalità tra le tifoserie.

Uno dei protagonisti del match di San Siro sarà Leonardo Bonucci, peraltro ex di turno avendo militato in nerazzurro dapprima nelle giovanili e poi in prima squadra con una presenza raccolta nella stagione 2005/2006. Ai microfoni di 'Sky Sport' ha promesso un atteggiamento degno della 'Vecchia Signora'.

"Da parte nostra andremo a Milano per dare vita a una grande prestazione e cercare di portare a casa un ottimo risultato. Sono sicuro che vedremo una grande Juventus: sarà una partita difficile ma siamo pronti".

L'Inter è reduce dalla bella prova offerta in al 'Camp Nou', dove per un'ora ha messo in chiara apprensione il .

"L'Inter ha giocatori di grande valore, riconosciuti a livello internazionale. Stanno andando bene e hanno uno stile di gioco che consente loro di esprimersi al meglio. A Barcellona per un'ora hanno giocato bene e in modo aggressivo".

Per Bonucci il ritorno alla Juventus ha avuto un significato importante: dimenticata la sfortunata parentesi di un anno al .

"Ciò che conta soprattutto per la è il senso di appartenenza che si respira, l'attaccamento alla maglia, che è poi ciò che rimane dentro di te. La Juventus è la mia famiglia, per me tornare è stata una grande gioia, mi ha reso responsabile come un uomo: quando la lasci ti rendi conto di ciò che hai perso, abbracciarla di nuovo è stata una gioia indescrivibile".

Con Maurizio Sarri in panchina i campioni d' hanno cambiato il modo di difendere.