Bologna-Verona, Silvestri a Orsolini prima del rigore: "Non dovevi calciarlo!"

Durante Bologna-Verona, Silvestri ha provato a innervosire Orsolini come aveva fatto con Ibrahimovic. Tutto inutile: l'ex atalantino lo ha spiazzato.

Non è una rarità vedere Marco Silvestri fronteggiare un rigorista avversario. In questo campionato è già accaduto tre volte: contro Dusan Vlahovic, contro Zlatan Ibrahimovic e infine contro Riccardo Orsolini, che al Dall'Ara lo ha spiazzato imparabilmente portando in vantaggio il .

Non è una rarità, specialmente in questi mesi di calcio senza pubblico, nemmeno udire Silvestri provocare a distanza chi dovrà provare a superarlo dal dischetto. Il portiere del Verona lo aveva già fatto con Ibrahimovic: "L'ultimo rigore lo hai sbagliato", aveva urlato a inizio novembre allo svedese. Il quale, forse innervosito dalla provocazione e forse no, aveva sparato alle stelle la propria esecuzione.

A Bologna, Silvestri lo ha rifatto. Ci ha riprovato con Orsolini, provando a deconcentrarlo. Gli ha gridato per tre volte la stessa frase, nettamente udibile nel surreale silenzio del Dall'Ara:

"Non dovevi calciarlo Orso!".

E invece "Orso", ovvero Orsolini, il rigore lo ha calciato. E lo ha segnato. L'ex atalantino ha calciato da una parte, Silvestri si è tuffato dalla parte opposta e il pallone è entrato, diversamente da quanto accaduto un paio di mesi fa con Ibrahimovic. 1-0 Bologna, sotto.

Silvestri e Orsolini, oggi rivali nel secondo anticipo della diciottesima giornata di , qualche mese fa hanno condiviso la medesima esperienza con tonalità azzurre: entrambi si trovavano in panchina per l'amichevole stravinta dall' sulla Moldova a Firenze (6-0). L'unica convocazione del portiere veronese.