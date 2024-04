Bologna-Udinese in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Bologna-Udinese per la 34ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-UDINESE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Momenti e obiettivi contrapposti per Bologna e Udinese, in campo alle 15 per la 34ª giornata di Serie A.

I felsinei vedono avvicinarsi il clamoroso traguardo Champions a coronamento di una stagione da sogno, friulani in crisi nera e reduci dal ko nel recupero con la Roma nella prima di Fabio Cannavaro al timone dei bianconeri.

Tutto su Bologna-Udinese: formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.

BOLOGNA-UDINESE IN DIRETTA DOMENICA 28 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Bologna-Udinese Competizione Serie A Data 28 aprile 2024 Orario 15:00 Stadio Dall'Ara (Bologna)

BOLOGNA-UDINESE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 28 APRILE

BOLOGNA-UDINESE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-UDINESE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca.

BOLOGNA-UDINESE: IL CONFRONTO

Bologna leggermente in vantaggio, in quanto a vittorie, nei 92 precedenti con l'Udinese: 35 successi a 32, mentre i pareggi sono 25.