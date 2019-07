Bologna, tifosi in pellegrinaggio per Mihajlovic dalla Madonna di San Luca

Un centinaio di tifosi del Bologna domenica mattina si è recato in pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic, con loro c'era anche la moglie Arianna.

Domenica di preghiera e speranza per un gruppo di tifosi del , che ha deciso di fare sentire la propria vicinanza a Sinisa Mihajlovic in un modo molto speciale.

Un gruppo composto da circa cento persone infatti, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ha sfidato il caldo di fine luglio per recarsi in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca.

I tifosi, dopo aver salito gli scalini ed essere arrivati in cima al colle, hanno assistito alla messa delle 11 durante cui c'è stato un pensiero rivolto direttamente al tecnico del Bologna.

❤️💙 | L’amore dei bolognesi per il Mister #WeAreOne pic.twitter.com/DSqgU7ebmC — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 21, 2019

"Per la guarigione di tutte le persone malate nello spirito e nel corpo, e in particolare per il mister Sinisa; fa, O Padre, che con fiducia, speranza e coraggio accettino la Tua Volontà che premia sempre, qui ora e in eterno. Noi ti preghiamo".

Insieme ai tifosi è salita al Santuario della Madonna di San Luca anche la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, che ha pronunciato alcune parole per ringraziare i presenti.

"Grazie da parte mia, di Sinisa e della squadra per la solidarietà di tutti i bolognesi".

Mihajlovic è ricoverato da lunedì nel reparto di Ematologia dell'ospedale di Bologna dove ha iniziato le cure per sconfiggere la leucemia.