Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: Kluivert preferito a Zaniolo

Ecco le formazioni ufficiali della gara del 'Dall'Ara' tra Bologna e Roma: c'è Kluivert e non Zaniolo, Kolarov in campo. Destro nell'attacco felsineo.

Le formazioni ufficiali di -:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel Bologna non c'è Palacio: chance per Destro, sulla trequarti il classico terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone. Conferma per Bani in difesa dove non è a disposizione l'infortunato Danilo.

Roma senza Zaniolo: Fonseca sceglie Kluivert con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a supporto della punta Dzeko. Cristante e Veretout in mediana. Non riposa Kolarov, Fazio in coppia con Mancini.