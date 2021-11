Bologna-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bologna-Roma

• Data: giovedì 1 dicembre 2021

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Va in scena la quindicesima giornata di Serie A, con il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita la Roma di José Mourinho nel turno infrasettimanale. I padroni di casa arrivano dalla vittoria ottenuta nei minuti finali contro lo Spezia per 1-0.

Stesso risultato ottenuto dalla Roma all'Olimpico, dove i giallorossi si sono imposti sul Torino grazie alla rete di Tammy Abraham nel primo tempo.

Continua il momento positivo del Bologna, arrivato a quota 21 punti in classifica e che sogna un piazzamento in Europa. Roma al quinto posto in solitaria a quota 25.

L’ultimo confronto tra Bologna e Roma risale all’11 aprile 2021, partita giocata all’Olimpico e terminata 1-0 per i giallorossi con il goal di Borja Mayoral.

Tutto su Bologna-Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-ROMA

Bologna-Roma si giocherà mercoledì 1 dicembre 2021 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna: calcio d’inizio previsto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV

La partita tra Genoa e Roma sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa ci su può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

BOLOGNA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Essendo in diretta su DAZN, si potrà assistere alla partita tra Bologna e Roma anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Bologna-Roma affidata a Edoardo Testoni con Massimo Gobbi al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Bologna-Roma anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA

Nessun cambio per Mihajlovic rispetto all'undici che ha sconfitto lo Spezia. Confermata la linea difensiva a tre con Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski. Orsolini e Hickey esterni a centrocampo, mentre in mezzo agiranno Dominguez e Svanberg. Barrow e Soriano a sostegno di Arnautovic.

Mourinho recupera Veretout dopo il turno di stop per squalifica e lo affianca a Diawara a centrocampo, mentre ai loro fianchi torna Vina a sinistra e viene confermato Karsdorp a destra. Di nuovo difesa a tre con Ibanez, Mancini e Smalling davanti a Rui Patricio. Davanti tandem Abraham-Zaniolo assistiti da Mkhitaryan.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.