Bologna decimato, convocato anche Amey: può diventare il più giovane esordiente in A

Sinisa Mihajlovic ha convocato il quindicenne Wisdom Amey per Atalanta-Bologna: giocando diverrebbe il più giovane esordiente in A.

Quello che domenica sera sfiderà l’Atalanta nel trentatreesimo turno di campionato, sarà un Bologna fortemente rimaneggiato. Sinisa Mihajlovic infatti, a Bergamo non potrà contare su elementi importanti come Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Tomyasu, Sansone e Santander, il che vuol dire che in alcuni reparti avrà a disposizione scelte praticamente obbligate.

La difesa, in modo particolare, è il settore del campo più colpito dagli infortuni e per tale motivo, il tecnico rossoblù, ha dovuto pescare a piene mani dalla Primavera.

“In difesa siamo messi male. Per questo motivo abbiamo inserito tra i convocati anche un ragazzo del 2005. In totale saranno sette gli elementi nati dal 2000 in poi, magari sul 3-0 metto dentro anche il ragazzino”.

Il 2005 in questione è Wisdom Amey, giovanissimo centrale nativo di Bassano del Grappa che può agire sia da centrale che soprattutto da terzino destro.

Essendo nato l’11 agosto 2005, qualora dovesse scendere in campo contro l’Atalanta, diventerebbe con i suoi 15 anni e 253 giorni il più giovane giocatore ad esordire in Serie A.

Amey supererebbe nella speciale classifica dei più giovani debuttanti del massimo campionato italiano Amedeo Amedei e Pietro Pellegri che hanno entrambi fatto la loro prima presenza a 15 anni e 280 giorni.