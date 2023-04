Biglietti finale Europa League 2023: dove comprarli e i prezzi per il match di Budapest

Tutte le informazioni relative alla finale di Europa League 2023: da dove comprare i biglietti a dove alloggiare a Budapest.

La fase conclusiva della stagione europea ci conduce a grandi falcate alla finale di Europa League 2023, lo "showdown" dopo un anno di gare e goal, ma soprattutto emozioni.

Una tra Juventus, Siviglia, Roma e Bayer Leverkusen conquisterà il trofeo, rendendo felici i propri tifosi con la vittoria nella seconda competizione europea per club.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per assistere al meglio alla finale di Europa League 2023, da dove seguirla a come raggiungere Budapest, hotel compresi.

PREZZI BIGLIETTI FINALE DI EUROPA LEAGUE - QUANTO COSTANO

Il prezzo dei biglietti "generali" (ovvero slegati dalle indicazioni delle singole squadre finaliste) per la finale di Europa League sono rimasti invariati rispetto al 2022.

Le fasce di prezzo vanno dai 40€ ai 150€.

Prezzi finale Europa League 2023:

Categoria Prezzo 1 €150 2 €100 3 €65 4 €40

I biglietti per gli spettatori diversamente abili hanno un costo di 40€ e può anche essere richiesto un tagliando gratuito per un accompagnatore.

I biglietti possono essere comprati anche su StubHub, ma con costi diversi.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE 2023

I biglietti per la finale di Europa League 2023 potranno essere acquistati sul portale UEFA relativo ai biglietti.

I tifosi dovranno registrarsi al portale UEFA e seguire le indicazioni per acquistare i tagliandi.

Discorso diverso per i biglietti distribuiti dalle squadre finaliste, che i club che accederanno alla finale distribuiranno una volta concluse le semifinali.

Un altro modo per acquistare i biglietti della finale di Europa League è recarsi su StubHub.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE 2023?

I biglietti della finale di Europa League 2023 messi a disposizione dalla UEFA sono già disponibili (fino al 28 aprile 2023): chi avrà fatto richiesta per i tagliandi verrà informato dell'effettiva disponibilità entro il 6 maggio.

I biglietti messi a disposizione dalle due squadre finaliste, invece, verranno venduti già dalle ore successive alla qualificazione dei club alla finale di Europa League 2023.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI EUROPA LEAGUE 2023?

Finale Europa League 2023 QUANDO 31 maggio 2023 IN TV TV8 / Sky Sport / DAZN IN STREAMING TV8 / Sky GO / DAZN CALCIO D'INIZIO 21:00

La finale di Europa League 2023 è in programma mercoledì 31 maggio 2023: il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali di Sky Sport e DAZN (sulle moderne Smart TV).

La finale di Europa League 2023 sarà fruibile in diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky GO, app di Sky che consente la visione degli eventi in calendario, e su DAZN (sul sito della piattaforma o sull'app scaricabile su dispositivo mobile).

HOTEL VICINO ALLA PUSKAS ARENA DI BUDAPEST

La finale di Europa League 2023 verrà disputata alla "Puskas Arena" di Budapest.

La "Puskas Arena" è uno stadio di circa 67mila posti nel distretto di Zuglo, che può essere raggiunto tramite la linea Metro 2 che va da Deli Palyaudvar e Ors Vezer Tere.

Nella mappa è possibile trovare alcuni degli hotel disponibili per la finale di Europa League 2023.

