Benevento-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma di scena a Benevento nel 23° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

BENEVENTO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Roma

Benevento-Roma Data: 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

(numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Trasferta da non sottovalutare per la Roma di Fonseca, chiamata a fare bella figura sul campo di un Benevento rivelatosi come una delle mine vaganti di questa Serie A 2020/2021.

Terzi in classifica con 43 punti, i giallorossi puntano ad accorciare ulteriormente il distacco dalla vetta: nella stessa giornata, infatti, è in programma il derby tra il Milan secondo e l'Inter prima.

'Lupa' reduce dalla convincente affermazione col punteggio di 0-2 a Braga in Europa League e, ancor prima, dal 3-0 necessario per avere la meglio sull'Udinese grazie ad una doppietta di Veretout e a una rete di Pedro.

Per le 'Streghe' vantaggio finora rassicurante sulla zona retrocessione, lontana nove lunghezze in virtù dei 24 punti all'attivo. Per i ragazzi di Filippo Inzaghi un punto nell'ultima apparizione al 'Dall'Ara' di Bologna, dove un tacco di Viola ha risposto al fulmineo vantaggio di Sansone dopo appena un minuto.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere per rimanere informati su Benevento-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-ROMA

Benevento-Roma si giocherà domenica 21 febbraio 2021 allo stadio 'Ciro Vigorito di Benevento, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45.

La gara tra Benevento e Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La diretta streaming di Benevento-Roma sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, smartphone e pc.

Sarà possibile guardare la gara anche su Now TV, piattaforma utile per seguire la programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti offerti.

Naturalmente potrete seguire le fasi salienti di Benevento-Roma anche qui sul nostro sito con la diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dalle formazioni scelte dai due allenatori, fino al racconto in tempo reale delle azioni migliori del match del 'Vigorito'.

Inzaghi potrebbe dare fiducia a Caldirola, pronto al sorpasso su Tuia: è ballottaggio tra i due, ancora favorito il secondo. Conferma per il ritrovato Viola in mediana assieme a Hetemaj e Schiattarella. Iago Falque favorito su Insigne e Ionita per giocare con Caprari alle spalle della punta di riferimento Lapadula.

Da valutare le condizioni di Cristante e Ibanez, usciti acciaccati dall'impegno di Braga: complici le assenze di Kumbulla e Smalling, potrebbero stringere comunque i denti. In caso di forfait dei due, Spinazzola potrebbe essere arretrato in difesa, con l'inserimento di Fazio in mezzo e Mancini a completare il reparto. Dzeko dovrebbe partire dalla panchina: in attacco fiducia ancora a Borja Mayoral, sostenuto da Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.