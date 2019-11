Benevento-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Benevento capolista sfida l'Empoli nel big match dell'11ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Pippo Inzaghi sfida in casa l' di Cristian Bucchi nel posticipo domenicale serale dell'11ª giornata del campionato di Serie B. I sanniti guidano la graduatoria del campionato con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre i toscani si trovano al 6° posto con l' a quota 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta.

Segui Benevento-Empoli in diretta streaming su DAZN

Sarà la prima volta che le due squadre si affrontano nel torneo cadetto. I giallorossi campani sono reduci da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare, mentre gli azzurri hanno collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

Fra i padroni di casa gli attaccanti Samuel Armenteros e Massimo Coda e l'esterno Oliver Kragl sono i migliori realizzatori della squadra con 2 goal segnati a testa, Leonardo Mancuso è invece il giocatore più prolifico dei toscani con 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Empoli

Benevento-Empoli Data: 3 novembre 2019

3 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BENEVENTO-EMPOLI

Benevento-Empoli si disputerà la sera di domenica 3 novembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, sarà la prima in assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Il big match Benevento-Empoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la sfida Benevento-Empoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Inzaghi punterà sul suo classico 4-4-2. In attacco Sau potrebbe rilevare Armenteros come partner di Coda. A centrocampo conferma sulle fasce per Kragl e Tello, schierati a 'piede invertito' rispettivamente a destra e a sinistra, e in mezzo per Hetemaj e Viola. Dietro, davanti al portiere Montipò, Tuia e Caldirola dovrebbero essere i due centrali, con Maggio e Letizia terzini. Indisponibili i soli Volta e Basit.

Piscopo, vista l'indisponibilità di La Gumina per problemi fisici, potrebbe affidarsi in attacco a Piscopo in coppia con Mancuso. Alle loro spalle agirà Dezi, mentre a centrocampo Stulac sarà il regista, con Frattesi e Bandinelli mezzali. In porta ci sarà Brignoli, Maietta e Romagnoli saranno i due difensori centrali e Veseli e Balkovec gli esterni bassi.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Coda.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; Piscopo, Mancuso.