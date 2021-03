Belotti segna e si commuove: "Il goal è per mia figlia Vittoria"

Andrea Belotti a segno in Bulgaria-Italia con il rigore del momentaneo 0-1: "E' per mia figlia, ho potuto vederla solo dopo due settimane".

Serata speciale per Andrea Belotti, autore del primo goal realizzato dall' Italia sul campo della Bulgaria: un rigore perfetto per spianare la strada agli azzurri, sempre più primi nel girone delle qualificazioni mondiali in compagnia della Svizzera.

Intervistato da 'Rai Sport' al termine dell'incontro, il 'Gallo' ha commentato quella che avrebbe potuto essere una doppietta se solo il palo non gli avesse negato la gioia della rete.

"I rigori li abbiamo provati in settimana e il tiratore designato ero io, era importante segnare per sbloccare una gara complicata. Sull'occasione del palo l'avevo vista dentro, peccato perché avrei fatto doppietta e saremmo stati più tranquilli nel finale".

Goal dedicato alla figlia Vittoria, nata proprio il giorno in cui l'attaccante del Torino ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Davanti alle telecamere c'è spazio per un po' di commozione.