Beffa atroce per l'Everton di Ancelotti: da 2-0 a 2-2 in pieno recupero

Partita amarissima per Carlo Ancelotti e il suo Everton: avanti 2-0 contro il Newcastle al 93’, i Toffees si sono fatti raggiungere sul 2-2.

Doveva essere la partita del cambio di marcia, quella che avrebbe consentito di scalare diverse posizioni in una classifica che dal quinto posto in giù è quanto mai corta, per l’ invece quella di martedì sera contro il è stata la gara dei rimpianti e di una delusione cocente.

Eppure a Goodison Park le cose si erano messe benissimo per gli uomini di Ancelotti. Prima un goal di Kean (il primo in dell’ex gioiello della ), poi una rete del solito Calvert-Lewin, sembravano aver incanalato la gara sui giusti binari per i Toffees ma, proprio quando il traguardo sembrava ormai raggiunto, è arrivato il clamoroso tracollo.

L’ non è infatti riuscito a vincere una partita che al 93’ conduceva per 2-0. Al 94’ a riaprire i giochi è stato Lejuene con una girata e appena un minuto dopo è stato ancora il difensore transalpino ad insaccare al 95’ con un tocco in mischia il pallone che è valso il 2-2 finale.

Una beffa incredibile per Ancelotti che, dopo aver visto sfumare quella che sarebbe stata la quarta vittoria in sei partite di Premier, non ha comunque perso la sua proverbiale calma.