Bayern su Dybala? Rummenigge chiude: "Nulla di vero"

Il dirigente del Bayern Monaco nega l'interesse per Dybala ed esclude l'acquisto di Haaland: "Abbiamo già Lewandowski, non ci serve".

Il futuro di Paulo Dybala non sarà in Baviera. Karl-Heinz Rummenigge, in una lunga intervista concessa a 'Tuttosport', nega l'interesse del per il numero 10 della .

L'argentino insomma non rientra nei piani futuri del Bayern, dove invece potrebbe restare Douglas Costa che è tornato a Monaco in prestito la scorsa estate.

"Dybala? Le ho sentite anche io, queste voci. Ma posso garantirvi che non c’è nulla di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente. Il riscatto di Douglas Costa? Non abbiamo ancora deciso, è troppo presto. Sicuramente finora siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene. Douglas, grazie alla sua abilità nel dribbling, è il giocatore che ci serviva".

Rummenigge peraltro è soddisfatto della rosa attuale ed al momento esclude che il possa cercare di strappare Haaland al .

"Haaland sta bene a Dortmund e sinceramente, finché abbiamo questo Lewandowski, a noi non serve. Cosa capiterà in futuro non lo posso prevedere.Una cosa la posso dire con certezza: con Watzke, il plenipotenziario del , ho un bel feeling. E fino a quando ci sarò io al Bayern, un altro acquisto a parametro come quello di Lewandowski non ci sarà più".

Chi invece potrebbe lasciare Monaco a parametro zero è David Alaba, il cui contratto in scadenza non è stato ancora rinnovato e secondo le ultime voci piace molto anche alla Juventus.