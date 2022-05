Il Bayern Monaco conferma l'ingaggio di Mazraoui: "Con lui saremo più forti"

Il mercato è praticamente già iniziato: anche se qualcuno direbbe 'il mercato non dorme mai'. Come dargli torto: se nella giornata di ieri il mondo calcistico è stato scosso dall'annuncio del Manchester City dell'ingaggio di Erling Haaland, in queste ore altri Top club si sono mossi, confermando diversi movimenti in entrata.

Tra questi il Bayern Monaco, che nei prossimi giorni comunicherà l'acquisto di Noussair Mazraoui, terzino destro dell'Ajax, squadra in cui è cresciuto.

Il marocchino (con passaporto olandese) classe 1997 già da diversi mesi è stato accostato ai bavaresi, complice anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2022.

A confermare l'ingaggio di Mazraoui ci ha pensato "Brazzo" Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern, nel corso di un'intervista.

"Siamo felici ci abbia scelto: ci sono alcune cose da affrontare, poi il trasferimento sarà ufficiale, ma accadrà presto: renderà la nostra squadra più forte".

Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di quattro anni con i bavaresi, rinforzando la corsia di destra della formazione di Julian Nagelsmann.