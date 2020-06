Un altro Bayern che vince: il Bayern II può trionfare in 3. Liga

Il Bayern II è primo nella 3. Liga a tre giornate dal termine. Essendo una ‘squadra riserve’ anche in caso successo non verrebbe promosso.

Vedere il in vetta alla classifica è un qualcosa al quale gli appassionati sono abituati. Decisamente meno usuale è invece vedere il Bayern primo in 3. .

Se infatti il che tutto il mondo conosce, quello allenato da Hansi Flick ha già ampiamente fatto il suo dovere vincendo la (30° storico titolo per i bavaresi), c’è un’altra squadra del club che sta volando nel suo campionato: il Bayern II.

La squadra riserve del Bayern, dopo aver festeggiato al termine della scorsa stagione il ritorno in 3. Liga, la terza divisione del calcio tedesco, si è resa protagonista di un’eccellente annata tanto che, dopo ben 35 turni giocati, è attualmente primo in classifica al con 61 punti al pari del Braunschweig.

La squadra allenata da Sebastian Hoeness mercoledì sera ha anche assaporato il gusto di imporsi per 2-1 nel derby contro una nobile decaduta del calcio tedesco, il Monaco 1860, e adesso sogna concretamente la vittoria del torneo.

La situazione in vetta al campionato è entusiasmante, visto che a tre turni dal termine del campionato ci sono sette squadre racchiuse in 7 punti (da Bayern II e Braunschweig al Mannheim che ha 54 punti) ed il Bayern II punta ad un’affermazione a suo modo storica che però, comunque vada, non si concretizzerà con una promozione in 2. Bundesliga (la seconda divisione del calcio tedesco).

In infatti, il regolamento prevede che la 3. Liga sia il massimo livello al quale è consentito partecipare ad una squadra riserve. Qualora il Bayern II fosse promosso in Zweite, infatti, il club avrebbe due voti nell'assemblea della DFL, la lega che raggruppa le squadre delle prime due categorie del calcio tedesco. Le seconde squadre inoltre non possono neanche partecipare alla DFB-Pokal, per evitare accoppiamenti 'interni'.

Il Bayern II, in caso di primo posto, sarebbe quindi proclamato campione, ma senza salire di categoria. Qualora il torneo dovesse chiudersi con un’affermazione dei bavaresi, sarebbero la seconda e terza in classifica a festeggiare la promozione, mentre la quarta classificata sarebbe protagonista dello spareggio con la terzultima di 2. Bundesliga.