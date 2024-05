Bayer Leverkusen-Roma in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Europa League?

La Roma cerca l'impresa sul campo del Bayer Leverkusen dopo lo 0-2 dell'andata: dove vedere la partita in tv e streaming.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La Roma va a caccia del miracolo sul campo del Bayer Leverkusen, unica formazione europea ancora imbattuta in tutte le competizioni, per provare a raggiungere la seconda finale di Europa League consecutiva.

Bayer Leverkusen e Roma si ritrovano a una settimana di distanza dalla semifinale d'andata, disputata all'Olimpico e vinta per 2-0 dai tedeschi. La formazione di De Rossi, dunque, dovrà vincere con due goal di scarto per portare la sfida ai supplementari o con almeno tre per andare direttamente in finale.

La vincente di Bayer Leverkusen-Roma affronterà in finale una tra Atalanta e Marsiglia, di fronte nell'altra semifinale.

Tutto su Bayer Leverkusen-Roma, ritorno delle semifinali di finale di Europa League: dalle formazioni della partita, alla diretta tv e streaming.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA IN DIRETTA GIOVEDÌ 9 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Bayer Leverkusen-Roma Competizione Semifinali Europa League Data 9 maggio 2024 Orario 21:00 Stadio BayArena (Leverkusen)

BAYER LEVERKUSEN-ROMA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE GIOVEDÌ 9 MAGGIO

BAYER LEVERKUSEN-ROMA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-ROMA

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN-ROMA: IL CONFRONTO

Precedenti europei piuttosto equilibrati tra Bayer Leverkusen e Roma. Il 2-0 tedesco dell'andata, però, rischia di rappresentare un macigno sulle ambizioni giallorosse