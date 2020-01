Barcellona, Suarez operato: starà fuori quattro mesi, salta anche il Napoli

Luis Suarez è stato operato al ginocchio e resterà fuori addirittura quattro mesi, niente Napoli. Ora il Barcellona potrebbe tornare sul mercato.

Pessime notizie per il che, come se non bastasse la sconfitta contro l' in Supercoppa e le voci sull'esonero di Valverde, dovrà fare a meno di Luis Suarez addirittura per quattro mesi.

A comunicarlo è stata la stessa società catalana sul proprio sito ufficiale, annunciando anche i tempi di recupero.

"Luis Suarez è stato operato in artroscopia dal dr. Ramon Cugat per risolvere un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro. Il rientro è previsto approssimativamente in quattro mesi".

L'attaccante quindi tornerà solo a maggio e salterà ovviamente entrambe le gare di contro il . A questo punto però il Barcellona potrebbe tornare subito sul mercato alla ricerca di un'altra punta.

Uno degli obiettivi principali nel ruolo, come risaputo, si chiama Lautaro Martinez ma sembra da escludere che l' possa decidere di cedere l'argentino a stagione in corso. Il Barcellona, insomma, dovrà rivolgersi altrove. Almeno a gennaio.