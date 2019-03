Balotelli e l'esultanza su Instagram: "Avevo dato il mio telefonino al cameraman..."

Mario Balotelli commenta la celebrazione in diretta su Instagram del suo ultimo goal: "Ogni volta che faccio qualcosa fa il giro del mondo".

Un goal per portare in vantaggio il Marsiglia e una celebrazione in diretta sui social per immortalare il momento. Nella gara tra l'OM e Saint-Etienne di ieri sera, Mario Balotelli ha voluto festeggiare la rete del vantaggio con una story su Instagram, un video già diventato virale.

In principio fu Francesco Totti dopo un goal nel derby di Roma, poche ore fa a ripetere il gesto è stato Mario Balotelli. Entusiasta per la sua quarta rete con il Marsiglia, l'ex attaccante del Nizza ha commentato ai microfoni di 'Canal+' l'idea di riprendere la sua esultanza direttamente dal campo con un cellulare.

"Avevo dato il mio telefonino a un cameraman del Marsiglia dicendogli di stare pronto. Se il video farà il giro del mondo? Non è una sorpresa perchè ogni volta che io faccio qualcosa fa il giro del mondo".

Appena postato in rete, il video di Balotelli ha infatti iniziato a viaggiare per il mondo intero, finendo anche per conquistarsi la prima pagina de 'L'Equipe'. Il noto quotidiano sportivo francese ha voluto aprire oggi con un'eloquente "Success Story" in onore dell'attaccante azzurro.

La une du journal L'Équipe du lundi 4 mars 2019.



Télécharger l'édition 👉 https://t.co/5f5AZ88A2T pic.twitter.com/Ro2MGe7DJe — L'ÉQUIPE (@lequipe) 4 marzo 2019

Una celebrazione che, dalle stories di Instagram, è destinata a entrare nella storia del calcio.