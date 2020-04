Bakayoko si prepara a tornare al Chelsea: il Monaco non lo riscatterà

Il Monaco non farà valere l’opzione per il riscatto di Tiemoue Bakayoko. Il Chelsea dovrà trovargli una nuova sistemazione.

E’ già giunta al capolinea la seconda avventura di Tiemoue Bakayoko al . Il club del Principato infatti, ha deciso di non far valere l’opzione di riscatto a suo favore e quindi il centrocampista è destinato a tornare al .

Secondo quanto appreso da Goal, dopo l’annuncio ufficiale della chiusura della stagione 2019-20 della , il giocatore può già apprestarsi a far ritorno nel club che detiene il suo cartellino.

Bakayoko era approdato al Monaco la scorsa estate con la formula con diritto di riscatto fissato a 42,5 milioni di euro, cifra questa che il club transalpino ha già annunciato al Chelsea di non voler sborsare.

Altre squadre

Quando poco più di dodici mesi fa l’operazione venne chiusa, i Blues speravano che ci fosse la possibilità quanto meno di un significativo spazio per una negoziazione del prezzo del cartellino, ma la chiusura anticipata della stagione in , ha costretto molte società transalpine a rivedere i propri piani, visto che dovranno fare i conti con i problemi economici legati alle mancate entrate da diritti televisivi e sponsorizzazioni varie.

Non è stato ancora annunciato quali saranno le squadre del massimo campionato francese che parteciperanno nella prossima stagione alle competizioni europee, ma il fatto che il Monaco fosse solo al nono posto in classifica prima dello stop definitivo, lascia pensare che per la seconda stagione consecutiva non prenderà parte alla champions League.

Il Chelsea puntava a recuperare gli oltre 40 milioni sborsati nel 2017 per prelevare Bakayoko proprio dal Monaco ed ora è possibile che cerchi una nuova destinazione per il giocatore, visto che Frank Lampard ha già in rosa molti centrocampisti sui quali poter puntare come l’emergente Gilmour, Loftus-Cheek, Kanté, Mount, Barkley, Jorginho e Kovacic.

A ciò va aggiunto che il tecnico del club londinese è un grande ammiratore di Ampadu e Gallagher, due giovani attualmente in prestito e la corsa rendere ancor più difficile il fatto che Bakayoko possa quindi eventualmente trovare spazio.

Come già accaduto al , il centrocampista anche al Monaco ha giocato con regolarità, ma non è riuscito a convincere ad un punto tale da spingere il club a fare un esborso importante. La scorsa estate c’era anche il sulle tracce del giocatore e pare anche che sia pronto ad accoglierlo di nuovo, ma al momento non viene visto come una priorità.

Il Chelsea, potrebbe tra l’altro essere costretto a cedere Bakayoko, il cui contratto scadrà nel 2022, a causa delle nuove normative FIFA. A partire dalla prossima stagione, ai club non sarà infatti consentito di mandare in prestito più di otto giocatori con un’età pari o superiore a 22 anni.