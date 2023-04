Caso Plusvalenze, il legale della Juventus: "Il -15 va annullato"

Attesa per l'esito del ricorso Juve, il legale bianconero Bellacosa: "Il -15 va annullato". Taucer: "Auspico rimodulazione della sanzione".

La Juve non ci sta. A farsi portavoce del club bianconero è stato Maurizio Bellacosa, legale della Vecchia Signora, intervenuto al Collegio di Garanzia.

L'avvocato, durante l'udienza tenutasi presso il CONI sul caso Plusvalenze per discutere del ricorso presentato dai piemontesi, si è espresso riguardo la penalizzazione di 15 punti inflitta a Madama.

"La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio - le parole del legale riportate dall'ANSA - La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio 2022".

"Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c'è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generale. Nulla che cambi il proscioglimento di maggio".

Bellacosa ha definito le plusvalenze contestate a Madama "numeri irrilevanti", poichè trattasi di "appena il 3,6%" del miliardo e 600milioni di euro di ricavi del triennio in questione, evidenziando inoltre che "non c'era alterazione sul campo, non c'era un vantaggio illecito conquistato sul campo" e che le plusvalenze "non fanno guadagnare vantaggio competitivo sul campo".

L'avvocato della Juventus, dunque, invoca un "annullamento secco" della sentenza, definita "una nave senza rotta, una nave alla deriva che poi naufraga. Se dovesse passare il modo di giudizio della Corte Federale d'Appello, sarebbe un precedente gravissimo".

A far eco a quanto sostenuto da Bellacosa, sono stati anche gli altri componenti del pool di legali della Juve: Angelo Clarizia ("Ci sono i presupposti per procedere alla revocazione") e Davide Sangiorgio ("Costrutto motivazionale inconsistente").

Al termine dell'udienza durata 2 ore e 45 minuti, come riporta 'la Repubblica', il procuratore generale dello sport Ugo Taucer (colui che rappresentava l'accusa) ha rilasciato importanti dichiarazioni.

"Temo che riguardo all'articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d'appello federale con rimodulazione della sanzione".

L'esito ufficiale del dibattimento potrebbe arrivare nella giornata di giovedì, anche se il lasso temporale nel quale poter emettere la sentenza è di 5 giorni.