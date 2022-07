Atletico Madrid sempre più argentino: 'Colchoneros' vicini a Molina

L'Atletico Madrid si avvicina a Nahuel Molina: per l'Udinese c'è Nehuen Perez, di ritorno a titolo definitivo dopo l'esperienza in prestito.

Una stagione da sogno conclusa con sette goal all'attivo e la consapevolezza di poter diventare il prossimo uomo mercato dell'Udinese: per Nahuel Molina, il momento del grande salto in un top club potrebbe essere già arrivato, in anticipo sulla 'tabella di marcia'.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', per l'esterno destro argentino si sta profilando l'ipotesi, sempre più concreta, di un passaggio nella Liga spagnola: ad attenderlo c'è l'Atletico Madrid dei connazionali Diego Simeone, Rodrigo De Paul (suo ex compagno di squadra in Friuli) e Angel Correa, componenti della colonia albiceleste all'interno del club madrileno.

I 'Colchoneros' sono in procinto di ripetere l'operazione che un anno fa vide protagonista De Paul: soldi freschi per l'Udinese e non solo, visto che a fare il percorso inverso, dalla Spagna al Friuli, sarà molto probabilmente Nehuen Perez.

Il difensore ha già giocato in bianconero nella passata stagione: arrivato in prestito, stavolta il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo. Per un argentino che se ne va, dunque, eccone un altro che ritorna.

Il pressing dell'Atletico Madrid sta per avere la meglio su quella che, fino a qualche settimana fa, era una semplice suggestione: ad attirare l'attenzione di Molina vi erano anche le sirene della Juventus, che alla fine ha preferito concentrarsi sulle operazioni che hanno portato in bianconero Paul Pogba e un altro (tanto per cambiare) argentino, Angel Di Maria.