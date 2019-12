Atalanta miglior attacco del 2019 della Serie A: 15 goal in più della seconda

Con i 5 goal al Milan, l'Atalanta si conferma miglior attacco della Serie A del 2019: 81 goal in campionato, 15 più della Lazio seconda.

La prima storica qualificazione in , con il passaggio del turno all'ultima giornata e una consacrazione tra le big del campionato. Il 2019 dell' si è chiuso con un 5-0 sul che vale il quinto posto e consacra un 2019 da sogno.

Tra i numeri incredibile della squadra di Gasperini nell'anno solare ce n'è uno che fa quasi impressione. La 'Dea' ha infatti il miglior attacco della da gennaio ad oggi, con 81 reti segnate in 36 partite, una media di 2,25 per ogni partita. Da Duvan Zapata ad Ilicic, da Muriel a Gomez, il contributo dell'attacco bergamasco è stato determinante per arrivare agli obiettivi.

Impressiona soprattutto la distanza dalla seconda in classifica, la , che è ferma soltanto a 66 goal. Terza la a 65, con la campione d' a 63, men 18 reti in meno rispetto alla squadra di Gasperini. Il fatto che quello dell'Atalanta sia il miglior attacco del campionato sia di questa stagione che della scorsa è la logica conseguenza.

Gasperini nel post partita ha lodato la sua squadra per un anno da sogno, con l'obiettivo che l'Europa possa diventare poi una costante a tutti gli effetti.