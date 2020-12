L'Atalanta pronta ad accogliere Kovalenko: c'è già un pre-contratto firmato

L’Atalanta è pronta a chiudere un’altra operazione: quella che porterà in nerazzurro Kovalenko. Il giocatore è legato allo Shakhtar fino a giugno.

L’ non si ferma mai, nemmeno in sede di calciomercato. Il club orobico, dopo aver già chiuso il suo primo colpo della sessione invernale assicurandosi l’esterno Joakim Maehle, si è portata molto avanti anche in un’altra trattativa che sembra destinata a chiudersi con la più classica delle fumate bianche: quella che farà di Viktor Kovalenko un giocatore nerazzurro.

Secondo quanto emerso, non solo un accordo con il centrocampista ucraino dello è stato già trovato, ma lo stesso giocatore ha già apposto la sua firma su un pre-contratto.

Kovalenko è legato al suo club da un contratto con scadenza 30 giugno 2021 e quindi tutto lascia pensare che potrebbe sbarcare in la prossima estate a parametro zero, ma non è escluso che l’Atalanta possa anche tentare di anticipare i tempi e di metterlo quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini già a gennaio.

Come già molto spesso accaduto in passato, la Dea si è mossa prima delle rivali per un giocatore il cui nome nei mesi scorsi era stato accostato anche a quello di altre società italiane. Kovalenko non solo è un elemento ancora molto giovane, è nato nel 1996, ma può già vantare un bagaglio d’esperienze decisamente vasto.

Cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar, ha già messo in bacheca quattro titoli di campione d’ , quattro coppe d’Ucraina e due Supercoppe d’Ucraina e inoltre fa già parte da tempo del giro della Nazionale maggiore del suo Paese, visto che vi ha esordito nel 2016 e che da allora, dopo aver preso anche parte ad Euro 2016, ha totalizzato ben trenta presenze.

Centrocampista dalle grandi doti tecniche che può agire sia da trequartista che sulla linea di mediana, Kovalenko in questa stagione ha giocato otto partite in campionato condite da quattro goal, alle quali vanno aggiunte anche tre in (una delle quali a San Siro contro l’ ).