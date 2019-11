Atalanta-Juventus, Ronaldo out: non è tra i convocati

Sarri non ha convocato Cristiano Ronaldo per Atalanta-Juventus: assenti anche Rabiot e Alex Sandro. Pjanic e Matuidi presenti.

Sarri lo aveva annunciato in conferenza: al 99% Ronaldo non avrebbe giocato in Atalanta-Juventus. Quella percentuale è ora passata al 100% con l'esclusione - diventata ufficiale - del portoghese dall'elenco dei convocati.

Questa la lista completa: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

Regolarmente presenti sia Pjanic che Matuidi, in settimana alle prese con i rispettivi guai fisici che ormai sembrano superati. Assenti invece Rabiot e Alex Sandro, entrambi fermati da un affaticamento all'adduttore.

E' abbastanza chiaro come Sarri voglia pensare anche al match di della prossima settimana contro l' , decisivo per agguantare il primo posto nel girone che consentirebbe alla truppa bianconera di guardare con maggiore ottimismo al sorteggio degli ottavi di finale.