Atalanta, furia Gasperini: "Immobile si tuffa, una roba ridicola"

Gasperini al termine di Lazio-Atalanta: "Loro sono stati rilanciati in qualche modo. Queste sono furbate, non sono rigori".

a due facce sul campo dell'Olimpico: la squadra di Gasperini passa in vantaggio di tre goal nel primo tempo e viene rimontata nella ripresa, ma il tecnico nerazzurro è furioso al termine dei novanta minuti per le decisioni arbitrali.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Gasperini lascia andare tutta la sua rabbia puntando il dito contro i due rigori assegnati alla :

"La Lazio è stata rilanciata in qualche modo. Ormai sui rigori non si capisce più niente. Noi usciamo con un risultato positivo, va bene così. Peccato che tutte le volte che arriviamo qui c’è sempre qualcosa da sopportare. Abbiamo perso una Coppa per gli episodi. E non si era mai visto un episodio del genere".

L'allenatore nerazzurro spiega il suo punto di vista sull'episodio che ha dato il via alla rimonta biancoceleste:

"Immobile fa una passeggiata in area, poi fa un bel tuffo. Sono furbate, è una roba ridicola. Poi se dobbiamo sempre giustificare tutto facciamolo, ma è un episodio molto grave. Il giocatore si è sentito sfiorare, toccare. Se vogliamo parlare di calcio l’Atalanta è una grande squadra e sono soddisfatto. Dobbiamo diventare un po’ più furbi, scafati. Anche se di fronte a certi episodi si può far poco. Mi spiace per i ragazzi".

Gasperini sfoga tutto il suo malumore e si schiera anche contro la decisione del secondo rigore assegnato nel finale: