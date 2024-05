Atalanta-Bayer Leverkusen in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la finale di Europa League?

Atalanta e Bayer Leverkusen si giocano la finale di Europa League: tutte le informazioni su dove vedere la gara di Dublino in tv e streaming.

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN: DOVE GUARDARE LA FINALE ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La notte della storia. A Dublino, l'Atalanta sfida il Bayer Leverkusen nella finalissima di Europa League, cercando di portarsi a casa il primo trofeo europeo della propria storia.

Si gioca in gara unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio al 90'. L'Atalanta non ha mai vinto l'Europa League, il Bayer Leverkusen ci è riuscito una volta quando la competizione si chiamava Coppa UEFA: nel 1987/88.

L'Atalanta dovrà compiere una vera e propria impresa, se è vero che il Bayer Leverkusen fin qui non ha perso neppure una partita in questa stagione: né in Bundesliga, né in Coppa di Germania, né in Europa League.

Di seguito tutto su Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni.

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN DIRETTA GIOVEDÌ 22 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Atalanta-Bayer Leverkusen Competizione Finale Europa League Data 22 maggio 2024 Orario 21:00 Stadio Aviva Stadium (Dublino)

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE GIOVEDÌ 22 MAGGIO

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Grimaldo, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN: IL CONFRONTO

Sono due i precedenti tra Atalanta e Bayer Leverkusen, entrambi vinti dalla Dea: 3-2 e 1-0 negli ottavi di finale dell'Europa League 2021/22.