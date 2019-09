Arsenal, Xhaka sarà il nuovo capitano: Emery ha scelto

Unai Emery ha deciso di nominare Granit Xhaka come nuovo capitano dell'Arsenal: il centrocampista raccoglie l'eredità di Koscielny.

Granit Xhaka non poteva ricevere un regalo migliore nel giorno del suo 27esimo compleanno. Oggi il centrocampista svizzero è infatti stato nominato da Unai Emery come il nuovo capitano dell' .

Una notizia riportata dalla 'BBC', la quale spiega come il tecnico spagnolo abbia comunicato questa mattina la propria decisione alla squadra. Nei giorni scorsi all'interno dello spogliatoio dei Gunners si è infatti svolta una votazione segreta, con ogni giocatore che ha espresso la propria preferenza circa chi dovesse essere il nuovo capitano su dei foglietti poi consegnati al tecnico.

Da qui la decisione da parte di Emery di confermare Xhaka come leader dell'Arsenal, con il centrocampista svizzero che in questo avvio di stagione ha già ricoperto tale ruolo in sei delle otto gare disputate fino ad ora.

Grazie a questa scelta, Xhaka raccoglie così definitivamente il testimone da Laurent Koscielny, storico capitano dei Gunners passato al nel corso dell'ultima sessione di mercato.

Ora toccherà allo svizzero guidare l'Arsenal sul campo del lunedì sera in Premier League. Nelle prossime ore Emery sceglierà invece chi sarà il vice-capitano.