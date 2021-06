Arnautovic sfida l'Italia: "Bonucci e Chiellini non mi fanno paura"

L'attaccante dell'Austria, Marko Arnautovic, in conferenza avverte l'Italia: "Squadra eccezionale, ma non la temiamo".

Il passato in Italia, la Champions League e il Triplete con l'Inter: per Marko Arnautovic la sfida contro la Nazionale di Roberto Mancini non sarà una partita qualunque. L'attaccante dell'Austria, reduce da un inizio di Euro 2020 tra luci e ombre (la squalifica dopo la gara contro la Macedonia del Nord), ha parlato in conferenza stampa della gara contro gli azzurri.

"Con l'Italia sembra destinata a finir male, se si pensa che non prende goal da 11 partite: a noi, però non deve interessare. Non andremo a Wembley in vacanza: vogliamo passare il turno"

Un avvio convincente per l'ex nerazzurro, dal 2019 al club cinese dello Shanghai Port, che nella prima gara di questi europei vinta dall'Austria contro la Macedonia è andato a segno, esultando in maniera polemica, saltando quindi la sfida con l'Olanda.

Duello interessante, quello tra Arnautovic e la retroguardia azzurra, solida come poche altre: in questo senso, Mancini dovrà fare i conti fino all'ultimo con il dubbio relativo alle condizioni di Giorgio Chiellini, ma il senso non cambia.

“Quello che hanno ottenuto giocando insieme, Bonucci e Chiellini è incredibile, ma non mi fanno paura”.

L'Italia alle porte: l'impressione suscitata in Arnautovic è tra le migliori, al di là del discorso difesa. Merito di un progetto tecnico con idee e una linea guida ben precise: