Armenia-Italia Under 21: dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 21 di Nicolato affronta la trasferta sul campo dell'Armenia: le ultime sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo la convincente vittoria interna con il Lussemburgo e il pareggio sul campo dell' , l' Under 21 guidata da Paolo Nicolato vola in Armenia per la terza gara ufficiale di qualificazione a Euro 2021 Under 21.

Gli azzurrini devono affrontare un girone che comprende anche e e per ora hanno raccolto 4 punti in 2 partite. In testa al gruppo c'è l'Irlanda, a quota 10 ma con 4 gare all'attivo, mentre l'Islanda seconda è a 6 punti con 3 gare giocate. Terza l'Italia a 4.

La squadra di Paolo Nicolato è in gran parte fondata su quella che in estate ha raggiunto la semifinale del Mondiale Under 20: diversi elementi erano già presenti in e sono stati confermati anche nell'Under 21 dal Ct, promosso in estate dopo il fallimento all'Europeo Under 21 della squadra di Gigi Di Biaglio.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni Armenia-Italia Under 21 : dalle formazioni , a dove poter vedere la partita in tv e streaming .

ARMENIA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita : Armenia-Italia Under 21

• Data : 14 ottobre 2019

• Orario : 18.30 italiane

• Canale TV : Rai 2

• Streaming : RaiPlay

ORARIO ARMENIA-ITALIA UNDER 21

La sfida tra Armenia e Italia Under 21, valida per il gruppo 1 di qualificazione a Euro 2021 Under 21, si giocherà alle ore 18.30 italiane allo Yerevan Football Academy Stadium della capitale armena.

Armenia-Italia Under 21 si potrà vedere in diretta sulla Rai, l'emittente che detiene i diritti di trasmissione delle nazionali italiane e degli Europei Under 21. Il canale di riferimento per la sfida di Yerevan sarà Rai 2.

Si potrà seguire Armenia-Italia Under 21 anche in gratis. Ciò sarà possibile grazie a RaiPlay, il sito della Rai che trasmette dirette e contenuti live e on demand. Basta solo collegarsi al sito www.raiplay.it tramite PC, smartphone o tablet. In alternativa, si può scaricare l'app di RaiPlay.

L'Armenia potrebbe confermare lo stesso undici che ha battuto il Lussemburgo in casa nel turno precedente, con Hovhannisyan unico riferimento del 4-2-3-1 disegnato da Antonio Jesus Flores. Unici dubbi sulla destra di difesa, dove Ghubasaryan sembra favorito su A. Mkrtchyan, e sulla trequarti, con Bichakchian avanti.

Paolo Nicolato non potrà disporre di Kean, squalificato, Tonali, passato con la nazionale maggiore, mentre Marchizza in difesa è da valutare, al pari di Del Prato. L'attacco dovrebbbe rimanere invariato rispetto a quello visto in Irlanda, anche se Cutrone insidia Pinamonti, mentre a centrocampo potrebbe inserirsi Zanelllato. Davanti a Carnesecchi possibile l'impiego di Adjapong a destra, con Ranieri e Bastoni al centro.

ARMENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Aslanyan; Ghubasaryan, Kachumyan, Danilyan, Grigoryan; Bichakchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakchian, Nahapetyan; Hovhannisyan.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Locatelli, Carraro, Zanellato; Frattesi, Pinamonti, Scamacca. Ct. Nicolato.