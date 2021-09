Argentina-Bolivia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Argentina e Bolivia si sfidano nel nono turno delle qualificazioni mondiali. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

ARGENTINA-BOLIVIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Bolivia

Argentina-Bolivia Data: 10-09-2021

10-09-2021 Orario: 1.30

1.30 Canale tv: -

Streaming: comotv.com

Dopo la sospensione del big match contro il Brasile, ultimo impegno per l'Argentina che ospita la Bolivia al 'Monumental' di Buenos Aires.

La selezione albiceleste guidata da Lionel Scaloni vuole cogliere i tre punti per compiere un passo importante verso Qatar 2022.

Situazione complicata, invece, per 'La Verde' guidata da Cesar Farias, chiamata a raccogliere punti pesanti per rilanciare le proprie quotazioni in ottica qualificazione iridata.

L'ultimo confronto diretto tra le due selezioni risale alla scorsa Copa America disputata in estate e conquistata dall'albiceleste.

La sfida è si chiusa sul punteggio di 4-1 in favore dell'Argentina, trascinata dalla doppietta di Messi e dalle reti di Gomez e di Lautaro Martinez.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Argentina-Bolivia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-BOLIVIA

Argentina e Bolivia si affronteranno allo Stadio Monumental di Buenos Aires. Il match si disputerà nella notte tra il 9 e il 10 settembre con calcio d'inizio all'1.30 italiane.

Argentina-Bolivia non si potrà seguire in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta il match del 'Monumental'.

Si potrà seguire in diretta la sfida di Messi e compagni contro la Bolivia grazie al portale Como TV, che detiene i diritti di trasmissione delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 riservate alle nazionali sudamericane. Sarà sufficiente collegarsi al portale e selezionare l'avvento.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni

BOLIVIA (4-2-3-1): Lampe; Enoumba, Haquin, Quinteros, R. Fernandez; Justiniano, Saucedo; Saavedra, Arce, R. Vaca; Marcelo Moreno Martins. Ct. Gonzalez