Gli arbitri della 37ª giornata di Serie A: Orsato e Doveri per le sfide di Milan e Inter

Sono stati rese note le designazioni arbitrali per il 37° turno di Serie A, ovvero la penultima giornata di campionato.

Particolare attesa c’era per le scelte relative soprattutto ai match di Milan ed Inter, le due squadre rimaste ancora in corsa per lo Scudetto. Ebbene la sfida che vedrà impegnati i rossoneri domenica alle 18.00 a San Siro contro l’Atalanta, sarà diretta da Orsato, mentre l’addetto al VAR sarà Irrati che sarà assistito da Dionisi.

Per Cagliari-Inter, altra gara in programma domenica ma alle ore 20.45, è stato invece scelto Doveri, mentre il VAR è stato affidato a Di Bello che sarà assistito da Zuffarelli.

Di seguito tutte le designazioni per il 37° turno di Serie A:

EMPOLI-SALERNITANA: MASSA

VERONA-TORINO: CAMPLONE

UDINESE-SPEZIA: AURELIANO

ROMA-VENEZIA: SOZZA

BOLOGNA-SASSUOLO: GHERSINI

NAPOLI-GENOA: FABBRI

MILAN-ATALANTA: ORSATO

CAGLIARI-INTER: DOVERI

SAMPDORIA-FIORENTINA: MARIANI

JUVENTUS-LAZIO: AYROLDI