André Anderson saluta la Lazio: ufficiale l'approdo al San Paolo

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: André Anderson saluta la Lazio per ripartire dal San Paolo.

Ad annunciare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club brasiliano attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

🆕✍️ E tem reforço no Tricolor!



O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante André Anderson, que estava na Lazio.



💻 Saiba mais > https://t.co/nkUiGEvjxV#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/0Qf7CG3ECX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2022

“Il San Paolo ha deciso di prelevare il trequartista ventiduenne André Anderson, che arriva in prestito fino al 30 giugno 2023, con opzione di riscatto”.

Anche la Lazio, attaverso una nota, ha annunciato il trasferimento del talento brasiliano.

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andre Anderson a favore del São Paulo FC".

André Anderson si è spostato in Brasile già da diversi giorni, tanto che ha già avuto modo di completare le visite mediche di rito e di conoscere le strutture del suo nuovo club.

Cresciuto proprio nei pressi di San Paolo, ha iniziato la sua carriera nel Santos e giovanissimo è stato notato dalla Lazio che lo ha portato in Italia nel 2018. Dopo un prestito in Serie B alla Salernitana, Anderson ha fatto ritorno al club biancoceleste con il quale ha totalizzato le sue prime presenze in Serie A e poi ha fatto ritorno alla Salernitana per partecipare alla cavalcata che ha riportato la compagine campana nella massima serie dopo ventidue anni di attesa.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa stagione, agli ordini di Maurizio Sarri, ha totalizzato quattro spezzoni di partita (l’ultimo dei quali lo scorso 20 febbraio ad Udine) raggranellando 61’ in campo.

Nel corso della sua giovane carriera ha anche vestito in sei occasioni la maglia dell’U20 italiana.