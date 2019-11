Anche Gianluca Mancini lascia l'Italia: affaticamento muscolare per il romanista

Il difensore della Roma tornerà nella Capitale in seguito ad un problema fisico: non giocherà contro Bosnia e Armenia.

Continuano i problemi per Roberto Mancini, tecnico dell' . Ovviamente, relativi alle condizioni dei giocatori, visto e considerando come la qualificazione all'Eeuropeo sia già stata ottenuta. Stavolta a fermarsi è l'ononimo della ,, che ha lasciato il ritiro azzurro.

Il giovane Mancini, infatti, non farà parte dell'Italia che sfiderà la in quel di Zenica e dunque l'Armenia a . Affaticamento muscolare per l'ex difensore dell' , che proverà a guarire il prima previsto per essere a disposizione di Fonseca quanto prima.

La Roma è del resto alle prese con diversi problemi, sopratutto in mezzo al campo: per questo motivo, in virtù di vari infortuni, Mancini è stato spostato in mediana da Fonseca con ottimi risultati. Per questo uno stop anche del 23enne avrebbe grosse ripercussioni nell'autunno giallorosso.

Il ct della Nazionale, l'altro Mancini, aveva tra l'altro evidenziato in conferenza stampa come considerasse l'ononimo solamente un difensore e non un centrocampista, a differenza del collega Fonseca, che ha optato per il cambio ruolo comunque solo per necessità.

Nell'ultimo periodo Mancini stava cominciando a ricoprire un ruolo importante per la Nazionale azzurra, viste le tre gare da titolare nell'Italia. Per rivederlo in campo con la rappresentativa bisognerà attendere il 2020, in attesa della probabile convocazione all'Europeo.

Grazie alle prestazioni con la Roma, siano esse da difensore o da centrocampista, Gianluca Mancini ha conquistato la fiducia dell'ononimo tecnico. Nessuna parentela, solo l'obiettivo comune di arrivare il più in alto possibile nel torneo itinerante del 2020.