Allegri saluta la Juventus: "Inizia una nuova era, lascio una squadra forte"

Massimiliano Allegri chiude l’avventura alla Juventus: “Andrò in un posto dove mi diverto, dove si potranno ottenere risultati”.

Si chiude con una sconfitta non solo il campionato, ma anche quello che per la è stato lo straordinario ciclo Allegri. La compagine bianconera, all’ultima partita con alla guida il tecnico che negli ultimi cinque anni è riuscito a vincere altrettanti Scudetti, quattro Coppe e due Supercoppe Italiane, è infatti caduta sul campo della .

Rivedi Sampdoria-Juventus on demand su DAZN

Lo stesso Allegri, parlando ai microfoni di DAZN, a commentato la fine della sua avventura all’ombra della Mole.

“Mi sento bene. Abbiamo chiuso cinque anni straordinari con la vittoria dello Scudetto. Quella di oggi è stata anche una buona partita, abbiamo fatto bene ma negli ultimi dieci minuti siamo crollati e abbiamo preso questi due goal, uno dei quali bellissimo su punizione di Caprari mentre l’altro è stato un po’ inusuale. Non domani, ma non so da quando inizierà una nuova era, mentre io andrò in vancanza”.

Chi sostituirà Allegri sulla panchina della Juventus sarà chiamato a raccogliere un’eredità pesantissima.

“Assolutamente no. Chi arriverà troverà una squadra vincente e che ha ancora da vincere. Una squadra che è nettamente più forte delle altre che ha il 90% di possibilità di vincere di nuovo il campionato. In Champions quest’anno ci è andata male anche perché abbiamo avuto infortunati in periodi decisivi. Ci sono annate così, magari la prossima andrà meglio”.

Allegri ha svelato quali sono i suoi piani per il futuro.