Allegri e l'addio alla Juve: "Una cosa naturale, diversità di vedute"

Il tecnico è tornato sulla separazione: "La scelta è stata del Presidente, non sapevo di Sarri". E sui no: "Tre anni fa ho rifiutato il Real Madrid".

A quasi due anni dal suo addio alla Juventus, Massimiliano Allegri torna a parlare. L'ex allenatore bianconero, oggi senza panchina, è stato ospite a 'Sky Calcio Club'.

Allegri è tornato a raccontare il suo addio alla Juventus, spiegando i motivi della separazione e la conclusione naturale del suo rapporto coi bianconeri, durato cinque anni con cinque scudetti, quattro finali di Coppa Italia e due finali di Champions League.

"L’addio alla Juve è stata una cosa naturale e mi dispiace vedere la Juventus perdere. Sono molto legato alla Juve. Siamo arrivati all’addio naturalmente, c’è stata una diversità di vedute. Eravamo d’accordo quasi su tutto. La scelta è stata del presidente, giustamente. Sono in ottimo rapporto con Andrea. Gioco? La Juventus deve vincere. Non sapevo avrebbero scelto Sarri. Dopo 5 anni è difficile trasmettere sempre le stesse cose, è uno dei motivi per cui hanno deciso di cambiarmi. L’ultimo anno abbiamo vinto il campionato in 30 partite, poi la stagione si è persa dopo l’eliminazione con l’Ajax".

Il tecnico bianconero si è poi soffermato sul suo futuro in panchina e sui 'no' detti alle altre offerte, senza sbottonarsi se non per un'offerta ricevuta dal Real Madrid tre anni fa.

"Futuro? Ancora non so niente. Spero di rientrare a giugno perché mi diverto. Tre anni fa mi chiamò il Real Madrid ma ero già in parola con la Juventus e dissi che sarei rimasto a Torino. Poi ne ho detti anche altri di no…".

A proposito di Real Madrid, Allegri è anche tornato a parlare della finale persa a Cardiff nel 2017 con il Real Madrid.

"La finale col Real Madrid l’abbiamo persa perché abbiamo difeso peggio del Real Madrid. Se difendi peggio è ovvio che prendi goal".

Battute anche sulla Juventus di oggi, che viive momenti di difficoltà.