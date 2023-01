Allegri avverte la Juventus: “Servono punti per la salvezza, altrimenti ci facciamo male”

Allegri commenta la sconfitta patita dalla Juventus contro il Monza: “Mai fatto un primo tempo così. Dobbiamo fare i conti con la classifica”.

La Juventus vede prolungarsi il periodo negativo in campionato e, contro il Monza, incappa in una clamorosa sconfitta interna dal peso specifico importante in ottica classifica.

I bianconeri restano infatti ancorati a quota 23 punti dopo la penalizzazione e soprattutto hanno proposto una prestazione non all’altezza delle aspettative.

Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.

“Un primo tempo come quello di oggi non l’avevamo mai fatto e questo ci deve far riflettere. Nel secondo siamo andati meglio, ma tutti dobbiamo sentirci responsabili della prestazione fatta”.

Il tecnico bianconero non vuole parlare di contraccolpi figli della penalizzazione.

“Io guardo solo i numeri: abbiamo giocato tre partite nelle quali abbiamo fatto un solo punto, abbiamo subito dieci goal e alcuni di questi sono stati facili. Oggi il Monza ha fatto bene, ma lo abbiamo facilitato noi e quindi dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto 38 punti, ma ne abbiamo 23. Dobbiamo essere consapevoli di quella che è la nostra classifica in questo momento”.

La Juventus vista contro il Monza è parsa molto scarica.

“Siamo stati parecchio lenti e non abbiamo avuto la forza di reagire dopo il goal annullato a loro. Siamo stati poco reattivi e cattivi. Nell’ultimo periodo non siamo stati all’altezza soprattutto dal punto di vista mentale. Quando si perde lo si deve fare in altro modo”.

Il tecnico bianconero si aspetta ora una risposta da parte del gruppo.

“Io so solo che noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Chi non è in grado di fare questo è normale che sia fuori. Abbiamo la Coppa Italia, il campionato e ci serve fare dei punti perché ora siamo a 23. La classifica dice questo e dopo questa batosta e su di essa che dobbiamo lavorare. Facciamo un esame di coscienza e riprendiamo con serenità, rabbia e cattiveria”.

Secondo Allegri non è arrivato il momento di concentrarsi sulla Coppa Italia e l’Europa League.

“Le coppe non diventano prioritarie, perché altrimenti poi entri in un vortice dal quale non esci più. Noi dobbiamo invece uscirne velocemente. L’ho detto al gruppo”.

Tra le note stonate di giornata, anche l’infortunio occorso a Milik.

“Milik si è sentito tirare, sicuramente è qualcosa al flessore. Recuperiamo Vlahovic che sta bene”.

Allegri, in conferenza stampa, ha poi parlato di lotta salvezza.

“Bisogna ottenere i punti che ci portano alla salvezza. Questa è la realtà, altrimenti ci facciamo male”.