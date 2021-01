Allegri alla Roma? Fonseca in bilico: decisivo lo Spezia

La Roma conferma Fonseca dopo l'eliminazione di Coppa Italia, ma sarà essenziale la nuova sfida contro lo Spezia. Per Allegri c'è anche il Chelsea.

Doveva esserci un solo anno di pausa per Max Allegri dopo essere diventato leggenda con la . Il caos coronavirus e le panchine delle big già assegnate hanno per ora rimandato il ritorno in panchina del tecnico livornese. Ora però, potrebbe esserci la svolta, in o in Premier League.

A pensare ad Allegri, come evidenzia Sky Sport, è la , eliminata dalla Coppa per mano dello , che risulterà decisiva nel futuro di Fonseca. Il tecnico portoghese infatti avrà l'opportunità di riscattarsi proprio contro i liguri, stavolta avversari in Serie A, nell'ultima gara del girone d'andata.

Allegri è stato pre-allertato, visto e considerando come la Roma stia seriamente valutando un possibile cambio per Fonseca, in pochi giorni battuto pesantemente nel Derby contro la e dunque eliminato dalla in una gara che ha visto i giallorossi perdere due uomini per espulsione e fare sei cambi invece di cinque.

Altre squadre

Per ora la Roma ha confermato Fonseca dopo il doppio k.o tra Serie A e Coppa Italia, ma davanti ad un mancato successo nel 19esimo turno, possibile cambio in panchina. Ad osservare la situazione di Allegri però anche il , in crisi nera sotto Lampard.

I Blues non hanno infatti ottenuto punti contro le big durante questa stagione e nell'ultimo mese sono letteralmente crollati, fino a rimanere invischiati a metà classifica, sopratutto dopo la sconfitta dello scorso martedì contro il . Il Chelsea pensa ad Allegri, ma allo stesso tempo osserva Tuchel, esonerato dal qualche settimana fa.

Quarta in campionato con 34 punti conquistati, la Roma è passata dall'essere possibile avversaria di e per lo Scudetto ad essere sorpassata dal e avvicinata da Juventus, e la stessa Lazio. Gennaio decisivo per i giallorossi. E per il futuro di Allegri.