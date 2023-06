La nuova vita di Alexander-Arnold: numero 10 e mezzala dell'Inghilterra

Southgate ha consegnato la maglia numero 10 dell'Inghilterra a Trent Alexander-Arnold, schierandolo mezzala contro Malta: "Mi ci vedo".

La numero 10 dell'Inghilterra... ad un difensore. E' la scelta di Gareth Southgate, che ha affidato la prestigiosa maglia a Trent Alexander-Arnold nonostante il gioiello del Liverpool sia un terzino.

Una decisione figlia dell'enorme bagaglio tecnico mostrato dal 66 di Jurgen Klopp, divenuto già in giovanissima età uno dei migliori (se non il migliore) al mondo nel suo ruolo e pilastro sia dei Reds che della propria Nazionale.

Un exploit talmente all'insegna della qualità che Southgate ha voluto affidargli nientemeno che la 10, nonostante Alexander-Arnold come posizione di partenza solitamente non agisca tra trequarti ed attacco.

Ma non è tutto, perchè nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro Malta vinto 4-0 dall'Inghilterra il ct dei Tre Leoni ha voluto sperimentare Trent come mezzala destra in un centrocampo completato da Rice ed Henderson.

Una novità tattica che il terzino, dopo la gara, ha accolto con favore.

"Mi sento a mio agio - ha detto a 'Channel 4' - Sembra naturale, mi ci vedo. Penso sia una nuova strada: è ancora presto, è stata solo una partita, ma quando ne avrò l'opportunità la sfrutterò".

Southgate il cambio ruolo l'aveva già proposto nel 2021 in una gara contro Andorra e in quel caso, Klopp, non sembrò entusiasta.

"Non capisco, la posizione di Trent già è cambiata con noi. Gioca a tutta fascia, non serve provarlo come centrocampista. Il terzino destro è quello che difende la corsia e lo fa molto bene".

Punti di vista diversi ma storia che si è ripetuta: Alexander-Arnold numero 10 e mezzala dell'Inghilterra, una 'nuova vita'?