Adani non ha dubbi: "Immobile o Belotti? Il miglior centravanti italiano è Balotelli"

Daniele Adani manda un consiglio a Mancini in ottica Nazionale: "Sicuri che scelga tra Immobile e Belotti? Il migliore è Balotelli".

Ciro Immobile continua a trascinare la , Andrea Belotti protagonista nel con un grande avvio di stagione: ma secondo Daniele Adani potrebbe non essere soltanto una corsa a due per il posto da titolare nella Nazionale di Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il noto commentatore televisivo ha espresso il suo parere con un chiaro messaggio al ct azzurro:

"Sicuri che scelga tra Belotti e Immobile? Il migliore centravanti italiano è Balotelli. Ho grande rispetto per Immobile e Belotti, ma il più forte è Balotelli, che ha mostrato le cose migliori quando giocava nell' ".

L'ex difensore della è ancora convinto che Supermario possa avere un'ultima occasione per conquistare un posto tra i convocati azzurri a : la palla passa ora allo stesso giocatore classe '90, già a segno dopo due presenze con la nuova maglia del .