Il passato in Serie A e l'esperienza ad interim: Hiljemark confermato, allenerà l'Aalborg

L'ex centrocampista svedese, ritirato nel 2021, è stato confermato alla guida dei danesi dopo l'esperienza temporanea.

La sua carriera è stata abbastanza particolare: più che altro per la data di fine. Metà giugno 2021, a neanche 29 anni: Oscar Hiljemark è stato un ottimo centrocampista, però.

Cresciuto nell'Elfsborg, esploso al PSV Eindhoven prima del trasferimento in Serie A al Palermo: poi il Genoa e i prestiti. E qualcosa che va storto, già dagli ultimi mesi in Olanda.

Problemi alla schiena, ma nel corso degli anni soffrirà di altri guai fisici: è stato, per 8 anni, anche un giocatore della Nazionale svedese, dopo aver vinto gli Europei Under 21 nel 2015.

Però sì, dopo il trasferimento all'Aalborg, nel 2020, ha detto basta: il 16 giugno 2021 ha annunciato il suo ritiro, entrando subito nello staff tecnico della formazione danese.

E qui, succede qualcosa: perché l'Aalborg, in Superligaen, non se la passa benissimo e lotta per non retrocedere, nonostante i successi degli anni passati.

E a fine marzo, nel 2023, e Erik Hamrén (di cui Hiljemark è stato vice) e l'Aalborg si dicono addio: viene nominato allenatore ad interim l'ex Palermo e Genoa.

Convincendo: con un comunicato ufficiale, nelle scorse ore, il club danese ha ufficializzato il rinnovo con Hiljemark fino al 2027. Una notizia attesa, che va a chiudere il cerchio: quasi 2 anni dopo il ritiro.