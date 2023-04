Chi ha vinto più Scudetti nella Serie A femminile?

L'Albo d'oro e la lista delle squadre che hanno ottenuto più titoli nel massimo campionato femminile italiano.

Dopo anni di egemonia del calcio maschile, quello femminile sta finalmente prendendo piede. Le grandi competizioni, su tutti i Mondiali e la Champions League, stanno trainando il movimento, alla pari dei premi assegnati alle miglior giocatrici nella serata in cui sono presenti anche i calciatori, vedi il Pallone d'Oro.

Anche in Italia la Serie A femminile sta avendo via via sempre più seguito, specialmente in virtù degli investimenti fatti da parte dei club della massima serie, le big: Juventus, Inter, Milan e Roma tutte in prima fila per vincere lo Scudetto e le competizioni maggiori.

La Juventus Women è senza dubbio la squadra attualmente più importante del movimento femminile italiano, vista l'egemonia in Serie A nelle ultime stagioni e le campionesse approdate a Torino. Prima delle bianconere, però, diverse squadre hanno scritto la storia del torneo.

CHI HA VINTO PIÙ SCUDETTI NELLA SERIE A WOMEN?

La Torres, compagine di Sassari, è la squadra che ha vinto più titoli nella massima serie femminile. Dominatrice tra anni '90 e primi 2000, ha giocato l'ultima volta nella Serie A nel 2015 (venne esclusa viene inadempienze finanziarie). Il club sardo ha in bacheca anche 8 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana: record in entrambi i casi. Attualmente milita in Serie B, dopo la promozione dell'estate 2021.

7 Scudetti, Torres

5 - Lazio CF, Verona Women

4 - Juventus Women, ACF Milan

3 - Trani 80, Reggiana, Alaska Lecce

ALBO D'ORO DELLA SERIE A FEMMINILE