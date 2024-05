Zirkzee all'Inter? Zanetti non lo esclude: "Potremmo farci un pensierino"

Zirkzee potrebbe rientrare nei piani dell'Inter per il prossimo futuro. Zanetti: "Con lui, Thuram e Lautaro ci sarebbe una certa tranquillità".

Preso atto della vittoria del 20° Scudetto, per l'Inter è già tempo di programmare il futuro: altre quattro partite di campionato da onorare nel migliore dei modi e via alle manovre di mercato che avranno l'obiettivo di plasmare la rosa della prossima stagione.

Una formazione che al proprio interno potrebbe contare anche un certo Joshua Zirkzee: da qui a parlare di obiettivo di mercato ce ne passa, ma le ultime dichiarazioni del vicepresidente Javier Zanetti fanno in un certo qual modo sognare la tifoseria nerazzurra.

Intervistato da 'Radio Serie A', l'ex difensore argentino si è espresso sulle possibilità di un affondo per la punta del Bologna ma non solo: confermati i rinnovi di Lautaro e Barella e respinti al mittente gli attacchi di chi parla di "Marotta League" per sminuire il dominio interista in campionato.