Zanetti sul ritorno di Icardi all'Inter: "Un desiderio che ci può stare"

Il vice presidente: "Lautaro resta, sorpreso da Carlos Augusto. Ciclo iniziato con Conte. Inzaghi? Inter consapevole. La Champions da dirigente...".

Presente, passato e futuro. Superata la sbornia (in senso figurato, visto che come ha confermato lui stesso è astemio) della festa, Javier Zanetti si gode un’Inter fresca di Scudetto e seconda stella cuciti sul petto.

Il vice presidente del club nerazzurro ha parlato negli studi di DAZN nel corso di una lunga intervista concessa a Pierluigi Pardo durante la trasmissione ‘Super Tele’.

Dal futuro di Lautaro Martinez al giocatore che lo ha stupito di più, passando il lavoro di Inzaghi, il ciclo iniziato con Antonio Conte e… Mauro Icardi.

Sono tanti i temi affrontati da Zanetti nel corso dell’intervista.

“Resta la felicità dei tifosi innanzitutto e il percorso fatto dall'inizio alla vittoria del campionato. Inzaghi e i suoi hanno fatto un grandissimo lavoro, consapevoli di essere forti, ma doveva essere dimostrato sul campo e l'Inter ha dimostrato con personalità e gioco di essere la più forte”.

Il momento della svolta resta la finale persa in Champions League 10 mesi fa contro il Manchester City a Istanbul.

“Essere arrivati in finale era un grande traguardo, doveva vincere facile il City ma per come si è svolta la partita potevi anche vincerla ed è rimasto un rammarico. Da lì la consapevolezza di essere una squadra forte che poteva combattere per traguardi importanti”.