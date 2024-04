Youth League, Porto-Milan dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Primavera del Milan sfida il Porto nella semifinale di Youth League: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

L’avversario da superare sarà di quelli ostici, ma il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver raggiunto per il secondo anno di fila la ‘final four’ di UEFA Youth League, la Primavera rossonera si prepara ad affrontare i pari età del Porto in gara secca in una delle due semifinali che mette il palio un pass per la finalissima di di Nyon in programma il prossimo 22 aprile.

I ragazzi di Ignazio Abate sono attesi da un compito gravoso, ma nel corso del torneo hanno già più volte dimostrato di poter sovvertire ogni pronostico e di potersela giocare con tutti.

Si sono infatti spinto fino alle semifinali dopo aver vinto un Gruppo F che comprendeva altre squadre di grande valore come Borussia Dortmund, Newcastle e PSG, per poi eliminare nella fase ad eliminazione diretta prima il Braga negli ottavi (ai calci di rigore), poi il super favorito Real Madrid nei quarti (ancora ai rigori).

Il Milan proverà a spingersi fino all’ultimo atto della competizione dopo essere stato eliminato un anno fa dall’Hajduk Spalato in semifinale.

Il Porto, che ha vinto la Youth League nel 2019, dal canto suo è alla sua terza semifinale e negli ottavi ha eliminato i detentori dell’AZ (ai rigori), prima di travolgere 4-1 il Mainz nei quarti.

La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto affronterà in finale una tra Olympiacos e Nantes.

In questa pagina tutte le informazioni su Porto-Milan di Youth League: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.