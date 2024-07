Spagna e Argentina si ritroveranno contro nella nuova competizione che mette di fronte i campioni UEFA e Conmebol: Lamine sfiderà Leo.

Spagna e Argentina hanno vinto rispettivamente Europeo e Copa America. Un trionfo meritato, per due squadre che hanno oggettivamente dominato le proprie competizioni.

Il trionfo, il quarto per gli iberici, il sedicesimo per i sudamericani, spalanca le porte per entrambe alla Finalissima 2025.

Un appuntamento che, fra le altre cose, sarà un'occasione, forse unica, di assistere a una partita fra Lamine Yamal e Leo Messi.